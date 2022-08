Loredana Lecciso compie 50 anni e si racconta: dal desiderio di un nipotino al suo rapporto con Al Bano

Il prossimo 26 agosto Loredana Lecciso compirà 50 anni e in occasione della data così importante, ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 che traccia una sorta di bilancio sul suo passato, ma anche sul futuro. "Con Al Bano c'è grande intesa in tutto, abbiamo anche qualche discussione, come tutte le coppie, ma troviamo sempre il giusto equilibrio" ha detto la compagna del cantante pugliese a cui è legata da oltre 20 anni.

Ed è proprio la serenità di coppia e quella famigliare in cima alla lista dei suoi più grandi desideri: Loredana è mamma di tre figli, Brigitta, nata da un precedente matrimonio, e Yasmine e Al Bano Jr detto Bido, nati dall'unione con l'artista 79enne. Vedendoli crescere si alimenta anche la speranza di una loro realizzazione privata e professionale. "Sono proiettata molto verso i miei figli, quindi a livello familiare vorrei vedere mia figlia Brigitta sposata, avere un nipotino e vedere Yasmine e Bido laureati" ha detto parlando dei suoi ragazzi. Quanto al proprio percorso lavorativo: "Posso dire di essere rientrata nell’ordine dei giornalisti pubblicisti e mi hanno proposto già qualche collaborazione. Continuerò anche a lavorare nel mondo dello spettacolo, voglio un po’ cambiare e ci sono diverse cose che bollono in pentola", ha aggiunto.

Il rapporto con Al Bano

Loredana Lecciso e Al Bano si sono conosciuti nel 2001. La loro storia è iniziata allora e nel tempo è stata segnata da alti e basi che oggi sono parte del passato grazie a una solida stabilità di coppia costruita nel tempo.

"È capitato di discutere su diverse cose e avere alti e bassi, ma su una cosa siamo andati sempre d’accordo, l’educazione e il percorso che i figli dovevano fare" ha confidato: "Questa è una cosa che ci ha sempre uniti, è una fortuna, un dono: l’idea che avevamo sui nostri figli viaggiava in maniera parallela. L’obiettivo era comune. Noi come coppia potevamo avere motivi di discussione, punti di vista differenti, ma sull’educazione dei figli mai, avevamo gli stessi obiettivi, probabilmente perché veniamo da due famiglie molto sane e solide e quindi non abbiamo fatto altro che replicare e attingere da quelli che erano i valori che ci hanno trasmesso".