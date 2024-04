Loredana Lecciso: "Al Bano mi ha chiesto di sposarlo. Per lui ho detto no all'Isola dei Famosi"

Dopo mesi di silenzio Loredana Lecciso torna a parlare in tv. Lo fa con Monica Setta, nel programma Storie di donne al bivio in onda sabato 13 aprile, alle 13 su Rai 2, dove racconta di aver rifiutato l'invito di partecipare a questa edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria per restare accanto al suo compagno Al Bano.

A quattordici anni dalla sua prima esperienza nel reality, Lecciso ci ha pensato su: "Sarebbe stato forse il momento ideale, ma preferisco stare vicina a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco. A Milano vive anche mio figlio Albano junior e stare in famiglia per me in questa fase è molto importante" ammette. Quanto alle possibili nozze, Loredana confida che Al Bano le ha chiesto di sposarlo, ma almeno per ora non se parla. "Ci abbiamo pensato, ma stiamo insieme da oltre 23 anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d'amore più intensa che possa esserci" spiega: "E poi c'è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme. Ci ritagliamo serate casalinghe a Cellino, lui cucina, suona, stiamo bene tra di noi, non ci serve molto altro".

Il matrimonio non è nei programmi, ma l'anello come simbolo d'amore c'è eccome: "Ho un anello che è ovviamente un pegno d'amore da una vita" racconta ancora: "Quando io partivo per lavoro i bimbi, allora piccoli, Jas e Bido mi dicevano 'ti nascondiamo l'anello se non torni subito a casa'. Per Al Bano ho fatto vari passi indietro, ma non me ne sono mai pentita perché ho tre meravigliosi figli e sono una donna risolta e in equilibrio con me stessa". Una mancanza, però, Loredana la sente e la confida: "Forse tornare in tv con un piccolo progetto tutto mio, un sogno che spero, prima o poi, di realizzare", conclude.