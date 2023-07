Loredana Lecciso: "Ecco perché non andrò al Gf VIp. Romina Power? Sono amareggiata"

Lo avevano notato tutti, all'evento all'Arena di Verona dedicato agli 80 anni di Al Bano c'erano tutti, tranne Loredana Lecciso, sua moglie. E se finora era rimasto un mistero il motivo dell'assenza della showgirl al compleanno di suo marito, la mamma di Jasmine Carrisi ha deciso di dire la verità e spiegare perché non è andata al grande concerto di Al Bano, 4 volte 20. In più Loredana Lecciso ha anche rivelato il motivo per cui ha rifiutato la partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ma andiamo con ordine.

In una recente intervista con Nuovo, Loredana non ha nascosto che dietro la sua assenza all'evento per gli 80 anni di Al Bano c'era solo una persona, cioè Romina Power, ex moglie del cantante pugliese. Loredana, infatti, si riferisce alla richiesta di Romina di tenerla lontana dall'evento specificando di aver "provato una grande amarezza nel constatare che neanche un evento così significativo avesse portato una tregua alle loro ostilità". E poi ha aggiunto: "I figli non meritano di essere turbati dalle polemiche così ho deciso di fare un passo indietro".

Ecco spiegato il perché Loredana Lecciso si è tenuta alla larga da un evento così importante che riguardava proprio suo marito, tutta colpa dei dissapori con Romina Power che continuano tuttora. E se Loredana Lecciso non ha alcun rapporto disteso con Romina Power, lo stesso vale per sua figlia Jasmine che ha ammesso, ospite a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, di non avere "alcun rapporto con l'ex moglie di suo papà". "Ci salutiamo ma finisce lì".

Loredana Lecciso e il rifiuto del Gf Vip: "Motivi estetici"

Loredana Lecciso ha fatto riferimento, in un'intervista con Visto, al suo rifiuto per la partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. "Non mi sento di vivere questa esperienza", ha specificato la showgirl per poi svelare cos'è che la spinge a dire di no: "Il motivo è un limite estetico". A quanto pare, Loredana, non avrebbe nessuna intenzione di mostrarsi struccata e in abiti da casa davanti a tutta Italia solo per partecipare al reality. L'estetica, dopotutto, per Loredana è sempre stata importante e perchè rischiare di farsi vedere struccata da tutti solo per un po' di popolarità?