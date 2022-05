Loredana Lecciso dice addio alla tv: i nuovi impegni della compagna di Al Bano

Sono passati anni dalle occasioni televisive che vedevano Loredana Lecciso protagonista. Degli stacchetti con la sorella Raffaella dei primi anni Duemila alle interviste in cui parlava del suo rapporto con Al Bano a cui è legata dal 2000 sono rimasti solo i ricordi dei telespettatori che, contrariamente alle voci circolanti, non la vedranno concorrente alla prossima edizione del GF Vip o dell'Isola dei Famosi. Il motivo sta nei progetti futuri della 49enne salentina, oggi concentrata sulla famiglia e su nuove prospettive che non attengono al mondo dello spettacolo.

"Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Al Bano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia. Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte" ha detto Lecciso in un'intervista a Grand Hotel la donna che, prima di conoscere il cantante di Cellino San Marco, lavorava per una tv locale. Poi l'incontro con il compagno che sarebbe diventato padre dei suoi due figli Jasmine e Al Bano jr, avvenuto nella scuola frequentata dalla primogenita Brigitta, nata dal precedente matrimonio con l'imprenditore Fabio Cazzato, e da Cristel e Romina Jr Carrisi.

I figli di Al Bano e Loredana Lecciso

Oggi Jasmine si divide tra la passione per la musica e gli studi in Comunicazione, mentre Al Bano Jr è iscritto alla Cattolica, alla Facoltà di Economia e Management. A loro Loredana riserva tutte le attenzioni possibili, nonostante siano cresciuti: "Per certi versi è più impegnativo adesso. Prima tendevo a delegare parecchio le mansioni di madre e in questo ho sicuramente sbagliato. Ma adesso seguo tutto ciò che fanno, forse anche troppo. Partecipo alla loro vita, studio con loro, mi interesso ai loro gusti" ha ammesso la donna che il prossimo agosto compirà 50 anni e, insieme alla gemella Raffaella, festeggerà con party in famiglia riservato a pochi intimi.