Loredana Lecciso non va alla serata di Al Bano, la frecciata di Romina sul palco

Una serata evento all'Arena di Verona per i suoi 80 anni. Non poteva festeggiare meglio di così Al Bano: su un palco importante, davanti al suo pubblico, e circondato dall'affetto di colleghi, amici, ma soprattutto della sua famiglia. Loredana Lecciso, però, non era presente al concerto, come ha spiegato il cantante: "Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così".

a compagna del cantante di Cellino San Marco - madre dei due figli più piccoli, Jasmine e Bido - non è la prima volta che diserta un evento del genere. Anche qualche anno fa, in occasione di un altro concerto "famigliare", al quale partecipò ovviamente l'ex moglie Romina Power, ormai tornata a fare coppia con lui (artisticamente parlando), preferì non andare. E un'assenza, si sa, può far parlare più di una presenza.

Dal palco è partita una frecciatina proprio da parte di Romina Power, anche se in realtà era destinata più ad Al Bano che alla sua compagna. I due hanno scherzato con complicità, tra battutine e provocazioni, finché il cantante non pensava di aver sparato il colpo finale: "Ora che sembra che siamo in un confessionale, mi spieghi perché te ne sei andata?". "Fatti due domande e datti due risposte" ha replicato Romina, ma Al Bano ha voluto insistere: "La domanda la faccio io a te. Te ne sei andata in America per 16 anni. Io come un cretino lì ad aspettare, pensando forse cambierà, forse no". A quel punto è arrivata la bordata dell'ex moglie: "Mi sembra che tanto solo ad aspettare non stavi". Colpito ma non affondato, Al Bano si è dimostrato campione assoluto di discorsi sviati: "Tu hai una faccia che diventi la Callas senza cantare - ha tagliato corto - non capisci i miei complimenti. Hai la forza, la musicalità... Abbiamo vissuto una storia molto interessante. Abbiamo cantato cose interessanti perché crediamo nei valori".