Lorella Boccia si racconta, dai chili presi in gravidanza all’allattamento al seno

Lorella Boccia stringe a sé la piccola Luce Althea e condivide con i follower l’entusiasmo di averla tra le sue braccia. "Penso a cosa poter scrivere di questa foto e non riesco a trovare le parole giuste; dovrebbero inventarne di nuove per esprimere tutte le emozioni che provo", scrive la ballerina a corredo della foto che la mostra con la figlia, frutto dell’amore per Niccolò Presta, nata il 20 ottobre scorso.

In queste ore la gioia della maternità passa anche attraverso i social da cui la neomamma sta rispondendo alle domande di chi le chiede come stiano procedendo i primi giorni insieme alla piccola. La preziosa presenza del marito al suo fianco, l’emozione di allattare Luce, ma anche la forma fisica sono i temi affrontati da Lorella, raggiante nelle storie Instagram che trasmettono tutta la sua felicità.

Lorella Boccia si racconta: quanti chili ha preso in gravidanza?

Immancabile accanto a Lorella Boccia c’è Niccolò Presta, al settimo cielo per l’arrivo della bimba tanto amata sin dal primo istante. Tuttavia, dopo dieci giorni di assidua presenza, il neopapà è dovuto tornare al lavoro, condizione che ha un po’ spaesato Lorella: "Abbiamo vissuto ogni istante intensamente, ma è giusto ricominciare", ha confidato la showgirl.

Il tema si è poi spostato sull’allattamento. Lorella ha spiegato di aver iniziato ad allattare al seno Luce Althea e suggerito di chiedere aiuto a chi ha ammesso qualche difficoltà. "Io allatto al seno, lei si è attaccata subito. Nei giorni successivi piano piano abbiamo trovato la nostra sintonia vera e propria. Mi rendo conto che l’allattamento al seno è un momento molto delicato, quindi non bisogna aver paura di chiedere aiuto".

Infine, alla domanda sui chili presi in gravidanza Lorella Boccia ha replicato che a un certo punto ha smesso di pesarsi e che ancora non ha ripreso a farlo. "Ho preso 11 chili fino all’ottavo mese, poi ho smesso di pesarmi" ha affermato: "L’idea di salire su quella bilancia mi infastidiva, non la stavo vivendo bene quindi ho smesso. Adesso non so quanti chili ho perso, quanti ne ho, ma sinceramente non me ne fot…". L’unico pensiero è per la sua Luce…