Lorella Boccia si mostra dopo il parto: "E' stato un lungo travaglio"

A due giorni dal parto Lorella Boccia si mostra ai follower, che adesso non vedono l'ora di conoscere Luce Althea, la prima figlia della showgirl e del marito Niccolò Presta. "Scusate il ritardo, ma come potete immaginare è stata una giornata molto intensa" spiega dalla camera d'ospedale, mentre in sottofondo si sente qualche vagito della bimba.

Sono giornate piene di emozioni per la neo mamma, che fa sapere: "Noi stiamo bene. E' stato un travaglio abbastanza lungo, ma è andato tutto bene. Grazie a tutti per i messaggi, sia in privato che su Instagram, per tutto l'amore che ci state dando. E' bellissimo, si percepisce questo sostegno ed è meraviglioso". E' una vera ondata d'affetto quella che sta travolgendo Lorella e Niccolò, al settimo cielo: "Stiamo vivendo un sogno - continua la conduttrice - Non abbiamo ancora realizzato del tutto e probabilmente sarà così ancora per qualche giorno". Poi saluta i follower: "Adesso vado a coccolare il mio più grande capolavoro".

La storia d'amore tra Lorella Boccia e Niccolò Presta

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono conosciuti nel 2016 dietro le quinte di Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis, dove lei faceva la ballerina e lui il producer e amministratore della società di produzione del padre, Lucio Presta. Un colpo di fulmine e tre anni dopo si sono sposati, condividendo entrambi fin da subito il desiderio di un figlio. "Nessuno di noi due ha avuto una famiglia unita - aveva detto la showgirl tempo fa in un'intervista - Ma crediamo nel matrimonio e faremo di tutto perché la nostra lo rimanga".