Lorella Boccia è diventata mamma: il nome scelto per la bimba

Lorella Boccia è diventata mamma. Luce Althea, la prima figlia della showgirl e del marito Niccolò Presta, è nata questa mattina, come hanno annunciato i neo genitori sui social.

Su Instagram ancora nessuna foto della bambina, ma la bellissima immagine di Lorella e Niccolò, abbracciati e commossi in ospedale poco dopo il parto, fa il pieno di like. I due non avevano ancora svelato il nome scelto per la bimba e soltanto adesso lo condividono con i follower, come hanno fatto con la gravidanza.

Il post di Lorella Boccia

La storia d'amore tra Lorella Boccia e Niccolò Presta

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono conosciuti nel 2016 dietro le quinte di Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis, dove lei faceva la ballerina e lui il producer e amministratore della società di produzione del padre, Lucio Presta. Un colpo di fulmine e tre anni dopo si sono sposati, condividendo entrambi fin da subito il desiderio di un figlio. "Nessuno di noi due ha avuto una famiglia unita - aveva detto la showgirl tempo fa in un'intervista - Ma crediamo nel matrimonio e faremo di tutto perché la nostra lo rimanga".