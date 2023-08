Lorella Cuccarini, la festa per i suoi 58 anni in riva al mare: le foto con i figli e il marito

Lorella Cuccarini si trova in vacanza con la famiglia in Sardegna. E proprio ieri, 10 agosto, ha festeggiato il suo 58esimo compleanno con un brindisi al mare insieme alle persone a lei più care. Immancabili, ovviamente, il marito Silvio Testi e i quattro figli: Sara (29 anni), Giovanni (27), e i gemelli Chiara e Giorgio (23).

Su Instagram la prof di Amici ha condiviso alcuni scatti della giornata: si vede lei mentre sorseggia un cocktail al tramonto e poi un selfie che li ritrae tutti insieme sorridenti. Questi sono gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a lavoro nel talent di Canale 5 dove anche quest'anno vestirà i panni dell'insegnate di canto e chissà se la vedremo nuovamente impegnata in esibizioni di danza con Emanuel Lo.

Chi sono e cosa fanno i quattro figli di Lorella Cuccarini

La figlia più grande di Lorella e Silvio si chiama Sara, ha 29 anni ed è una studentessa di Hospitality Management in Svizzera. Giovanni ha 27 anni e dopo avere studiato Economia, Filosofia e Politica in Inghilterra, ha deciso di virare e di seguire la sua passione la musica ed ha già suonato in alcuni club famosi italiani.

I gemelli Chiara e Giorgio, sono entrambi laureati in Business Administration ma anche loro come il fratello Giovanni hanno cambiato strada: Chiara è una calciatrice e lavora come social media manager soprattutto per la madre e Giorgio ivece si occupa di produzione.