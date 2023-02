Lorella Cuccarini rivela come fa a restare in forma: "Mangio cinque volte al giorno e mi alleno con il Calisthenics"

Nella serata delle Cover al Festival di Sanremo Lorella Cuccarini è stata tra le presenze più applaudite per un'energia e una forma fisica impossibili da non ammirare. Sul palco dell'Ariston la showgirl 57enne ha ballato una versione dance della sua celebre hit La Notte Vola insieme al rapper Olly, coinvolgendo il pubblico rimasto affascinato da una bellezza senza tempo.

Ma qual è il segreto di Lorella Cuccarini? Cosa fa per mantenersi in forma e qual è la dieta che segue quotidianamente? Le domande hanno trovato le loro risposte nell'intervista che la ballerina e cantante, attualmente prof di Amici, ha rilasciato a Vanity Fair. A partire dall'allenamento fisico che esegue ogni giorno: "La regola fondamentale per me è la costanza: fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest'ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un'ora al giorno", ha precisato.

Di cosa si tratta? Il Metabolico è l'allenamento con i pesi, indispensabile per aumentare la massa magra e di conseguenza alzare il metabolismo basale, tonificando i muscoli. Il metodo Calisthenics, invece, usa il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e quindi per effettuare esercizi come sit-up e piegamenti su braccia. "Altro consiglio è quello di camminare", ha aggiunto: "Se non si ha tempo per andare in palestra, basta una mezz’ora al giorno, ad una bella andatura: è un toccasana".

La dieta di Lorella Cuccarini

Sport, ma anche una sana alimentazione rientra tra le sane abitudini di Lorella Cuccarini: "Consiglio di mangiare sano e pulito. Senza privarsi di nulla, variando spesso" ha raccontato: "Carboidrati: soprattutto riso o pasta integrale. Due spuntini al giorno con frutta, frutta secca, barrette proteiche. Spesso, per perdere peso si diminuisce il numero dei pasti; io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno". Per niente appassionata di yoga ("Mi annoia. Io amo stancarmi, sudare, sfidarmi nel fare cose che non so fare", ha ammesso), Lorella Cuccarini ha anche spiegato di prendersi molta cura della sua pelle con una routine quotidiana che comprende un contorno occhi e crema viso idratante/nutriente".