Lorella Cuccarini, siparietto al mare con la figlia Chiara: "Usciranno le foto di una fotografa super"

Lorella Cuccarini sta trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare con la sua famiglia. Le foto social che la mostrano in splendida forma sul bagnasciuga di una spiaggia spettacolare raccontano di un relax condiviso con gli affetti più cari tra cui la figlia Chiara Capitta, autrice di un divertente video social che conferma il loro bellissimo rapporto.

"Questo per dirvi che oggi usciranno delle foto fatte da una fotografa super professionale" scrive Chiara nella storia Instagram che mostra la madre con lei al mare, in primo piano, mentre impartisce i suoi consigli per realizzare delle belle foto sugli scogli. "Potresti farne anche una scema... Se ti metti in piedi... Capito?" chiede Lorella prima di sorridere all'obiettivo della figlia che riprende il loro botta e risposta: "Dai, non fare la scema... In piedi sui massi!" ribadisce ancora. "Hai mai pensato di farlo come lavoro?" scherza allora Chiara prendendo in giro la mamma per le sue dritte sul modo di realizzare un servizio fotografico. Alla fine gli scatti sono quelli pubblicati in post: "Se avvistate una mozzarellina in acqua, sono io", la didascalia che ironizza su una pelle decisamente lontana dal dirsi abbronzata... Almeno per ora.

Di seguito i video pubblicati da Chiara Capitta

Chi è Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è sposata da quasi 33 anni con il produttore musicale e televisivo Silvio Capitta da cui ha avuto quattro: Sara nata nel 1994, Giovanni nel '96 e i due gemelli Chiara e Giorgio del 2000. Chiara si occupa ormai da qualche anno dei social della madre e a lei stessa piace raccontarsi ai follower.

Chiara gioca nella Roma femminile, squadra nella quale è tesserata da quando ha 12 anni. Tra Chiara e Lorella c'è un rapporto bellissimo e di complicità merito anche di questo sodalizio lavorativo. Ad aprile 2023 si è parlato molto di Chiara in seguito a una risposta pubblicata su Instagram. La ragazza, ricevendo molte domande riguardanti il suo orientamento sessuale, aveva deciso, una volta per tutte, di replicare: "Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza". Queste parole hanno creato un caso mediatico del quale Chiara è rimasta molto stupita e di cui non ha più voluto parlare affermando che tutto quello che doveva dire l’aveva già detto.

Chiara su Instagram, su consiglio della sua psicologa, ha condiviso il suo percorso di rinascita e riappropriazione delle piccole attività quotidiane come l’andare a fare colazione al bar da sola o l’andare a fare shopping, sempre da sola, per superare l’ansia e gli attacchi di panico di cui soffre: "In tantissimi mi avete scritto che siete nella mia stessa situazione e che avreste provato a farlo anche voi e ne sono molto felice", ha raccontato. Da qui la decisione di "documentare la mia esperienza per riuscire ad arrivare a persone che, come me, hanno bisogno di una spinta in più per riprendere completamente in mano la propria vita".