Lorella Cuccarini rompe il silenzio sul coming out della figlia Chiara: le sue parole

Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, la scorsa settimana ha fatto coming out e le sue parole hanno destato non poco clamore. E se lei non ha altro da aggiungere, Cuccarini invece qualcosa ha voluto precisarlo. Intervistata da Gente la prof di canto di Amici ha spiegato che né per lei, né per il marito, ci sarebbe alcun problema se Chiara si fidanzasse con una ragazza, poiché nella loro famiglia non ci sono barriere e neanche pregiudizi. Cuccarini inoltre si è detta molto stupita dell'eco mediatico che ha suscitato la risposta di Chiara.

Cosa ha detto Lorella Cuccarini sul coming out della figlia

"Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole, sono state chiare e semplici. Poi lei è grande e soprattutto è libera di esprimere ciò che sente - dichiara Cuccarini a Gente -. Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanza con un’altra donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici".

Il 2 maggio era il compleanno di Chiara e del gemello Giorgio, per l'occasione Lorella ha condiviso sui social una foto in cui i due fratelli sono dolcemente abbracciati e ha scritto loro una dedica: "In casa Capitta, i primi giorni di maggio sono sempre giorni di festa! Una valanga di auguri ai “torelli” di famiglia! Con la speranza che sia per voi un anno ricco di felicità e di progetti realizzati"