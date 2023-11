Lorella Cuccarini: "Difendo mia figlia che rivendica una sessualità fluida"

Ballerina, conduttrice, attrice, cantante e insegnante ad Amici: Lorella Cuccarini ha 58 anni e una carriera lunghissima a cui adesso si aggiunge l'ultimo impegno teatrale dello spettacolo Rapunzel. Una professionista a tutto tondo la showgirl che però, lontano dalle luci di scena e dai palchi televisivi, è una donna come tante, una moglie e una mamma normale che non si è mai lasciata travolgere dal successo.

Sposata da più di trent'anni con Silvio Capitta e madre di quattro figli, Lorella non ha nascosto le difficoltà del ruolo di madre in un'intervista a La Stampa dove ha ammesso che fare la mamma è ben più complicato del mestiere di showgirl. "Nessuno ti insegna, cerchi di mettere a frutto l'esperienza dell’essere figlia. A Sara, la prima dei miei quattro, dico sempre che ha pagato la mia inesperienza. In famiglia abbiamo un rapporto aperto, intimo, ma resto un genitore, non un'amica", ha raccontato, commentando poi la replica che rilasciò a proposito del post con cui sua figlia Chiara ammise di potersi innamorare di uomini come di donne.

"Mi sono stupita del movimento creato da quella frase" ha affermato: "L'ho trovata rappresentativa di quello che è lei e un po' tutti i ragazzi oggi, che vogliono uscire dalle etichette. Io ho lottato tutta la vita contro quelle date a me: la più amata, la fidanzata d'Italia, la moglie ideale. Siamo quello che siamo, nessuno deve essere chiuso in un perimetro che qualcuno ha deciso per lui". Una visione di famiglia accogliente e comprensiva la sua, che arriva anche dalla sua esperienza personale: "I miei genitori litigavano sempre. Quando avevo 9 anni si sono separati e, paradossalmente, abbiamo trovato una serenità. Mamma è stata bravissima, rigorosa, affettuosa, si è caricata il peso della famiglia. Faceva la sarta, lavorava anche di notte e non ci ha mai fatto mancare qualcosa. Mio padre, invece, non l'ho mai sentito intimamente vicino".

La figlia di Lorella Cuccarini racconta gli attacchi di panico

Chiara Capitta, figlia 23enne di Lorella Cuccarini, ha deciso di condividere sui social la sua lotta per la salute mentale. La psicologa le ha consigliato di ricominciare a uscire da sola per combattere gli attacchi di panico di cui soffre, esperienza che ha catturato l'attenzione di tanti follower: "L'ho raccontato per condividere con voi uno spaccato di normalità e verità che in tantissimi vivono senza parlarne per paura", ha confidato, "In tantissimi mi avete scritto che siete nella mia stessa situazione e che avreste provato a farlo anche voi e ne sono molto felice. Voglio documentare la mia esperienza per riuscire ad arrivare a persone che, come me, hanno bisogno di una spinta in più per riprendere completamente in mano la propria vita". Tra i commenti in calce al post, anche quello di mamma Lorella Cuccarini, che ha lasciato tre emoticon a forma di cuore, per fare intendere tutto il suo sostegno.