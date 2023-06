Lorella Cuccarini posa in bikini, il commento di Arisa fa il pieno di like (e la ballerina le risponde)

Tempo di vacanze per Lorella Cuccarini, arrivata in Sardegna e precisamente nell'oasi di Bidderosa, in Sardegna, per trascorrere questi primi giorni estivi. Da lì la ballerina e prof di Amici ha condiviso sui social due foto che la mostrano in bikini, con il mare a fare da sfondo al suo sorriso che punta verso l'obiettivo della figlia Chiara Capitta autrice dello scatto. "Un pezzetto di paradiso" scrive nella didascalia che accompagna il post, raggiunto in poche ore da migliaia di apprezzamenti su una bellezza e un fascino che passano anche dal fisico allenato.

A ricevere particolare attenzione con oltre 1400 like è stato lo scritto di Arisa, cantante e collega di Lorella Cuccarini nel talent di Canale 5, autrice di un pensiero che ha dichiarato la sua profonda ammirazione per lei. "Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L'esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti" è stato il commento lasciato a corredo delle foto. Molti coloro che hanno apprezzato parole così sincere pubblicamente scritte da Arisa per la collega che non ha potuto certo ignorarle. E così: "La felicità sta nelle piccolissime cose ed è un peccato che molte persone non sappiano riconoscerla. Ti voglio tanto bene anch’io e spero di rivederti presto" è stata la risposta di Lorella che così ha confermato come le tensioni palesate in passato durante qualche episodio di Amici siano stati limitati al contesto televisivo, superati da stima e rispetto oltre ogni cronaca mediatica.