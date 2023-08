Lorella Cuccarini dedica un post al marito Silvio Capitta: il romantico video

Lorella Cuccarini e Silvio Capitta, conosciuto anche con lo pseudonimo di Silvio Testi, hanno festeggiato 32 anni di matrimonio lo scorso 4 agosto. Nessuna dedica pubblica è arrivata per il loro anniversario, nessun riferimento alla data di nozze che in passato è stata pure celebrata con dichiarazioni piene d'amore: stavolta la prof di Amici e il produttore televisivo hanno festeggiato nel privato della loro vita la loro ricorrenza, trascorsa in Sardegna nel pieno delle loro vacanze estive. Ma a distanza di qualche giorno, Lorella Cuccarini ha voluto rivolgere un pensiero al marito, ripreso con lei di spalle durante una gita in barca.

"Guardare nella stessa direzione" è la semplice ma esaustiva didascalia che accompagna il breve video dove le immagini di Lorella e Silvio sono accompagnate dal brano di Ed Sheeran Photograph. Tanti i commenti di auguri da parte dei follower al post che appare proprio come una dedica al marito, al compagno di una vita che da quel 1991 è sempre stata vissuta insieme. "Un matrimonio non è facile da far durare, ma tra alti e bassi ci si può riuscire", aveva confidato Lorella a pochi giorni dal trentesimo anniversario di nozze: "Dipende da cura e impegno. Oggi chiunque pensa che tutto debba essere perfetto per sé. Io e Silvio siamo un ‘noi’, imperfetti, ma sempre con una prospettiva a due". Un concetto che oggi torna, ancora, con l'ultima romantica riflessione condivisa.

La storia d'amore di Lorella Cuccarini e Silvio Capitta

Lorella Cuccarini e Silvio Capitta si sono conosciuti sul lavoro, durante la prima edizione di Fantastico, ma l'amore è nato molto tempo dopo. All'epoca i due erano entrambi impegnati sentimentalmente con altre persone. Per Lorella, Silvio era un punto di riferimento. "Ci siamo conosciuti amando prima di tutto la nostra passione nel lavoro" raccontò la ballerina, ricordando che solo mesi dopo, incontrandosi ancora ma da single, lei e il futuro marito iniziarono a guardarsi con occhi diversi: "Galeotto fu un film. Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose ‘Sogni’ di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così… Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi. Sapevo che era lui. Le nozze dopo sei mesi, senza aver convissuto: non c’era bisogno di prove, eravamo sicuri". Il 4 agosto 1991 il matrimonio da cui sono nati i loro quattro figli quattro figli, Sara (nata il 4 agosto 1994), Giovanni (nato il 19 settembre 1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (nati il 2 maggio 2000).