Lorella Cuccarini festeggia il marito: la foto di coppia fa il pieno di like

"In questa foto, semplicemente NOI" scrive Lorella Cuccarini a corredo della foto che la ritrae con il marito Silvio Testi (vero cognome, Capitta) nel giorno del compleanno dell'uomo che da quasi 31 anni è al suo fianco. Lui che la bacia premuroso sulla testa, lei che sorride tra le sue tra braccia: così lo scatto scelto dalla ex ballerina e professoressa del talent Amici ritrae la coppia su Instagram oggi 2 maggio, giorno che inaugura un mese importante per la famiglia. E infatti: "Maggio si apre con i compleanni di casa Capitta. Si comincia con il capo famiglia: Silvio ringrazia tutti per gli auguri!" si legge nella didascalia al post pensato proprio per l'occasione celebrata anche dai follower della showgirl che si sono uniti agli auguri. "Splendida coppia che resiste nonostante gli anni" scrive qualcuno seguendo la scia di commenti dove il termine "meravigliosi" è quello più utilizzato per descrivere una scena davvero carica di grande sentimento e autenticità.

La storia d’amore di Lorella Cuccarini e Silvio Testi

Lorella Cuccarini e Silvio Testi Capitta si sono conosciuti sul lavoro, durante la prima edizione di ‘Fantastico’, ma l’amore è nato molto tempo dopo. All’epoca la showgirl e il produttore erano entrambi impegnati sentimentalmente con altre persone. Per Lorella, Silvio era un punto di riferimento. "Ci siamo conosciuti amando prima di tutto la nostra passione nel lavoro" ha raccontato Lorella, ricordando che solo mesi dopo, incontrandosi ancora ma da single, lei e il futuro marito iniziarono a guardarsi con occhi diversi: "Galeotto fu un film. Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose ‘Sogni’ di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così… Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi. Sapevo che era lui. Le nozze dopo sei mesi, senza aver convissuto: non c’era bisogno di prove, eravamo sicuri".

Dal loro matrimonio che ad agosto celebrerà i suoi 31 anni, sono nati quattro figli: Sara (nata il 4 agosto 1994), Giovanni (nato il 19 settembre 1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (nati il 2 maggio 2000).

