Lorella Cuccarini rivela la dolce premura del marito Silvio Testi: “Una magia che dura da 29 anni”

Un amore che non conosce crisi quello tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi, sposati da 29 anni e innamorati come il primo giorno. Intervistata dal settimanale Chi, la ballerina e conduttrice, oggi nel pieno di una nuova esperienza professionale che la vede docente di danza nella scuola di ‘Amici di Maria De Filippi’, ha confidato qualche dettaglio sulla vita matrimoniale accanto al produttore discografico e televisivo, padre dei suo quattro figli.

“Da 29 anni mi porta il caffè a letto ogni mattina”, ha raccontato Lorella sottolineando la dolce premura che il marito le riserva da sempre: “Noi abbiamo una grande magia, la nostra. Ci siamo conosciuti condividendo la passione per il lavoro, abbiamo intrecciato il nostro rapporto da professionisti, siamo stati persino legnosi… Poi alla fine ci siamo buttati”. Per Lorella Cuccarini la certezza è che l’amore “si trasforma, cambia, ma non in peggio: si fortifica” e si sente grata alla vita per tutti i doni di cui è stata destinataria: “E non viene meno quella passione che avevi a 20 anni”, ha affermato, “evolve, è normale e meno male, se no saremmo sempre adolescenti con il mal di pancia e le insicurezze. Le posso dire che è bello svegliarsi ogni giorno accanto all’uomo con cui hai voglia di bere il caffè”, ha concluso la conduttrice rivelando il dettaglio privato della routine di coppia solida come i più forti dei legami.

La storia d'amore tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi

Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono sposati precisamente il 3 agosto 1991. Lui, vero nome Silvio Capitta, produttore discografico e televisivo, è proprietario della Triangle Production. Dal loro amore sono nati Sara (nata il 4 agosto 1994), Giovanni (nato il 19 settembre 1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (nati il 2 maggio 2000).

Questa estate Lorella Cuccarini ha voluto celebrare l'anniversario di matrimonio attraverso un post pubblicato su Instagram: "Ventinove anni... con gioia. Le chiamano “nozze di granito”: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri”, ha scritto a margine di una foto che ha mostrato la coppia scambiarsi un tenero bacio.