Lorella Cuccarini, 29 anni di nozze col marito. La figlia si emoziona: "Siete i più belli di tutti"

Sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. E un amore così merita festeggiamenti speciali. Per questo Lorella Cuccarini ha voluto celebrare l'anniversario di matrimonio con il marito Silvio Testi attraverso un post pubblicato su Instagram, un modo per gridare tutta la sua gioia ai fan.

Il messaggio di Lorella Cuccarini per il marito



Una foto in cui la showgirl e il produttore si scambiano un bacio appassionato, poi un messaggio: "Ventinove anni... con gioia", scrive Lorella, "le chiamano “nozze di granito”: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri. Ah! Oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza". Uno scatto che 'porta' finalmente su Instagram Silvio, tra i pochi rimasti a non avere un profilo sui social network. E' proprio in Sardegna che i due sposini stanno festeggiando questa ricorrenza speciale, dopo una stagione televisivamente intensa per Lorella, reduce dalla conduzione della Vita in Diretta (che non replicherà) e dalle polemiche legate all'ex partner professionale Alberto Matano.

La romantica cena (ripresa dalla figlia)

Non solo. Ad immortalare la coppietta è anche la figlia Chiara, che li riprende in un video mentre si scambiano coccole e abbracci durante una cena: immagini che valgono più di mille parole e lasciano intendere quanto l'amore sia forte come il primo giorno. "Siete i più belli di tutti", scrive tra le Instagram Stories.

La storia d'amore tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi

Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono sposati precisamente il 3 agosto 1991. Lui, vero nome Silvio Capitta, produttore discografico e televisivo, è proprietario della Triangle Production. Dal loro amore sono nati quattro figli: Sara (nata il 4 agosto 1994), Giovanni (nato il 19 settembre 1996) ed i gemelli Chiara e Giorgio (nati il 2 maggio 2000).

Tanti gli auguri arrivati in calce al post. Da Gabriella Labate, moglie del cantante Raf, a Fabiola Sciabbarrasi, storica partner del compianto Pino Daniele, fino alle conduttrici Rita Dalla Chiesa e Monica Leofreddi.