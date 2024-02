Lorella Cuccarini confessa: "Io e mio marito abbiamo avuto problemi"

Trentatré anni d'amore e quattro figli, ma come tutti anche Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi hanno vissuto i loro problemi di coppia. A raccontarlo è stata proprio la ballerina nel corso dell'ultima intervista rilascia a Verissimo, dove ha aperto il suo cuore lasciandosi andare ad aneddoti di vita privata.

"I momenti complicati ci sono sempre", ha spiegato Lorella. "Man mano che va avanti col tempo devi fare i conti con i problemi: parlo di persone che no ci sono più, oppure delle malattie. Spesso le famiglie si sfaldano per problemi che visti dall'esterno sembrano più piccoli. Noi abbiamo imparato a conoscerci, ad amarci per i nostri difetti. Abbiamo modi diversi di fare le cose ma abbiamo imparato a rispettarti: io sono espansiva anche nei momenti difficili, lui invece è molto più riservato e spesso ha bisogno dei suoi silenzio". Difficoltà che sono passate e che anzi hanno rinforzato ancora di più la coppia: "Amo tutto di lui, mi piace tutto di lui", dice Lorella con l'entusiasmo di un amore adolescenziale.

Uniti sia nella vita privata che professionale, Lorella e Silvio. Lui infatti è un compositore e produttore televisivo. Ma come ha giudicato il suo lavoro a Sanremo? "Lui per abitudine, essendo anche un addetto ai lavori, non è mai uno che ti fa complimenti, anzi dice sempre quali sono le cose che sono andate meno bene. Ma siccome io ho imparato a conoscerlo, se mi dice cose piccoline allora significa che è andata bene". Sorrisi in studio.

La ballerina e il produttore si sono conosciuti proprio sul lavoro, durante la prima edizione di "Fantastico", ma l’amore è nato molto tempo dopo. All’epoca i due erano entrambi impegnati sentimentalmente con altre persone. Per Lorella, Silvio era un punto di riferimento. Mesi dopo, incontrandosi ancora ma questa volta da single, lei e il futuro marito iniziarono a guardarsi con occhi diversi: "Galeotto fu un film. Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose ‘Sogni’ di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così… Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi. Sapevo che era lui. Le nozze dopo sei mesi, senza aver convissuto: non c’era bisogno di prove, eravamo sicuri". Dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Sara (nata il 4 agosto 1994), Giovanni (nato il 19 settembre 1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (nati il 2 maggio 2000).