Lorella Cuccarini ospite di Antonella Clerici su Rai 1: le parole sui figli e il racconto della sua carriera

Sarà una presenza eccezionale quella che avrà Lorella Cuccarini in Rai in questi giorni di aprile. Dopo aver calcato il palco dell'Ariston nell'ultimo Festival di Sanremo, la showgirl - dal 2020 è volto di Canale 5 grazie al suo ruolo di prof ad Amici - parteciperà come ospite di alcuni trasmissioni della tv pubblica per promuovere la campagna di "Trenta ore per la vita", associazione nata nel 1994 con lo scopo di aiutare chi si trova in difficoltà a causa di una malattia o di un'emergenza di cui lei stessa è socia e testimonial.

Oggi a È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici, la prima di quelle che Tv Blog anticipa saranno tre ospitate (mercoledì 24 aprile a Unomattina e venerdì 26 aprile a La volta buona). Con Antonella Clerici, Cuccarini ha ripercorso questi trent'anni di impegno con l'associazione di cui il marito Silvio Capitta, autore e produttore televisivo, è responsabile della comunicazione. Anni che sono coincisi anche con alcuni momenti importanti della sua vita privata, descritti attraverso il racconto dei tre ricordi più importanti legati a questa iniziativa di beneficenza nata, appunto, trent'anni fa.

"Mi racconti in tre istantanee la sintesi di questi trent'anni?" ha chiesto Antonella; "Sicuramente la partenza, quando si sono accese le telecamere", è stata la risposta di Lorella che ha ricordato quanto il pubblico da casa sia sempre stato determinante per la riuscita del progetto di Trenta ore per la vita, il sogno di un gruppo di amici che diventava realtà. "Un'altra istantanea è quella dei miei allattamenti tra una pausa e l'altra" ha aggiunto ancora la ballerina, mamma di quattro figli: "A Trenta ore per la vita c'è sempre stato un figlio, ricordo Giovanni che era nato qualche giorno prima di una delle edizioni". E a proposito dei suoi ragazzi, Lorella ha confermato quanto anche per loro questa iniziativa sia molto importante: "La seguono con grande interesse. Sono stupiti del fatto che io abbia un pubblico così vasto, per loro è strano, non conoscono i miei primi vent'anni", ha confidato.

Lorella Cuccarini e Silvio Capitta si sono sposati nel 1991. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Sara (nata nel 1994), Giovanni (1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (2000). "Un matrimonio non è facile da far durare, ma tra alti e bassi ci si può riuscire", aveva confidato Lorella a pochi giorni dal trentesimo anniversario di nozze: "Dipende da cura e impegno. Oggi chiunque pensa che tutto debba essere perfetto per sé. Io e Silvio siamo un ‘noi’, imperfetti, ma sempre con una prospettiva a due".