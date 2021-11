Lorella Cuccarini senza trucco: il video è virale su TikTok

Se c'è un personaggio della tv generalista che sta facendo un ottimo lavoro su TikTok, questa è Lorella Cuccarini. Ed è proprio sul social network cinese ed amatissimo dai più giovani, che la prof di Amici di Maria De Filippi decide di mostrarsi senza trucco e senza inganno: è delle ultime ore un video in cui Lorella, 56 anni, si immortala durante la sessione di make up dietro le quinte del talent show di Canale 5.

Oltre un milione di visualizzazioni per la clip della ballerina e maestra di danza. Prima Cuccarini si immortala senza un velo di mascara, poi mostra tutti i passaggi del make up realizzato dalle truccatrici della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Il giudizio del pubblico è unanime. "Non ti serve il trucco, sei spettacolare già di tuo", scrive un follower. E un altro aggiunge: "Quando una è bella, lo è anche senza trucco".

Il successo TikTok di Lorella, tra figli e balletti

Ma il video è solo uno dei tanti post di successo che Lorella sta inanellando sul suo profilo TikTok, che arriva a contare ben 250mila follower e oltre due milioni di "mi piace". Numeri che i colleghi della tv generalista possono solo sognare e che è un vero e proprio volano affinché la showgilr possa a farsi amare (più di quanto già non faccia) da quella platea di giovanissimi che seguono Amici e che popolano la piattaforma che sta spopolando in Nord America.

Non è un caso, infatti, che tra le tendenze del social in queste settimane ci sia proprio un balletto sulle note de La notte vola, iconica hit interpretata da Lorella e assurta a nuova vita dopo che quest'ultima l'ha resa un trend. E' stata lei stessa a danzarla per cinque milioni di persone (queste le visualizzazioni) accanto ad Elena D'Amario, la ballerina professionista più amata di Amici. Arrivano invece a otto milioni le views di una clip in cui Lorella scherza sull'amore per i suoi tre figli. Insomma, Lorella riesce ad attestarsi ancora una volta la più amata dagli italiani, anche quelli più giovani.

Nel video in basso Lorella Cuccarini senza trucco