Lorena Bianchetti racconta il rapporto con la figlia Estelle: "Ha un carattere forte come il suo papà"

Lorena Bianchetti ha aperto le porte della festa a tema "Cenerentola" organizzata per i cinque anni della figlia Estella ai fotografi del settimanale Chi. L'occasione ha dato modo alla conduttrice del programma di Rai1 A sua immagine di parlare della bimba nata dall'amore per il marito Bernardo De Luca, del loro rapporto, della gioia di essere arrivata a 50 anni con tutti i sogni realizzati: "Volevo fare questo lavoro (...) e lo sto facendo; volevo sposare un uomo che condividesse i miei valori e anche se è arrivato tardi, grazie al cielo è arrivato; desideravo mamma e miracolosamente, anche se ero in età adulta, ho avuto mia figlia. Dopo tanti anni di A sua immagine, il Cielo qualche jolly me lo ha regalato!".

Alla piccola Estella, Lorena Bianchetti riconosce già un carattere molto forte, determinato a portare avanti le sue scelte nonostante sia ancora piccola. "L'attitudine decisionista credo lo abbia preso dal papà. Ma per tante cose è difficile capire se siano innate o apprese guardando noi due", confida la conduttrice che con la bimba ha instaurato un dialogo molto vivace su diversi temi: "Parliamo tanto, secondo mio marito a volte anche troppo, nel senso che cerco di spiegarle delle dinamiche dei rapporti umani e magari è ancora presto. Ma ce la sto mettendo tutta e cerco di non lasciare nulla al caso".

Perché Lorena Bianchetti ha chiamato la figlia Estelle

Proprio cinque anni fa, a pochi giorni dalla nascita della loro bambina, Lorena Bianchetti e il marito Bernardo De Luca raccontarono sempre al settimanale Chi l'emozione di essere diventati genitori. "Ho capito che ‘mamma’ è un privilegio e un titolo nobiliare" aveva confidato la conduttrice che in quell'occasione spiegò di aver dato alla bimba il nome Estelle per un film che lei e il marito hanno visto insieme qualche tempo prima, ovvero ‘Paradiso Perduto’ di Alfonso Cuaròn, girato nel 1998 e ispirato a ‘Grandi speranze’ di Charles Dickens, che ha protagonista una bimba di 11 anni, Estelle, appunto, interpretata da Gwyneth Paltrow.