Lorena Bianchetti scivola dalla barca durante le riprese: "Ca***" | Video

Una Lorena Bianchetti inedita quella che si vede nel video che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. La conduttrice è stata immortalata durante un piccolo incidente in barca e le immagini sono finite in rete - condivise con grande autoironia anche dalla diretta interessata su Instagram - suscitando l'ilarità di chi è abituato a vederla sempre calma e composta in tv.

La conduttrice di 'A sua immagine', a Marsala per le riprese dell'ultima puntata del programma religioso di Rai1, ha perso per qualche minuto il suo celebre aplomb quando è scivolata dal bordo dell'imbarcazione e stava per cadere in acqua. Si è seduta provando a mettere i piedi nel mare, ma ha perso l'equilibrio e si è subito aggrappata con tutte le forze al braccio di uno dello staff. "Scivolo, ca***! Avvicinati ti prego, scivolo!". Lorena Bianchetti è rimasta così, appesa, per interminabili secondi (con l'acqua evidentemente gelida), poi l'ironia ha preso il sopravvento a bordo e anche lei è scoppiata a ridere, mentre provavano a tirarla su: "E' un inizio stupendo". Risalita in barca, finalmente all'asciutto, giù con altre grasse risate. Le stesse che stanno rimbalzando sui social.

Il video virale del Papa intervistato da Lorena Bianchetti

Lorena Bianchetti non è nuova a video virali. Ad aprile la sua intervista a Papa Francesco ha dato il via a un tam tam social esilarante, con Bergoglio che restava a lungo in silenzio dopo una sua domanda. "Santo Padre, sono quasi le tre, come dobbiamo vivere questo orario oggi?" aveva chiesto al Santo Padre nel venerdì santo di Pasqua. Il silenzio del pontefice aveva chiaramente un valore simbolico, ma è stato un meme che ci ha accompagnato per giorni.