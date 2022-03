Lorena Cesarini in lacrime per la mamma: "Ne ha passate tante"

A Sanremo l'abbiamo vista commuoversi, appena scesa dalle scale sul palco dell'Ariston - emozionatissima -, al pensiero che la mamma la stava guardando. Un mese dopo Lorena Cesarini non riesce ancora a trattenere le lacrime quando parla della madre. Ospite a Oggi è un altro giorno, l'attrice stava provando a rispondere alla domanda di Serena Bortone, che le ha chiesto quali fossero le cose più importanti che le hanno insegnato i genitori, quando si è lasciata travolgere dall'emozione: "Mia mamma mi ha insegnato l'umiltà, mi ha insegnato ad essere sempr grata - ha detto tra le lacrime -. Mi emoziono perché la amo, perché è una donna forte, una donna che nella vita ne ha passate tante ed è sempre col sorriso, sempre positiva. Questo mi insegna. Ora probabilmente si starà arrabbiando a vedermi così, anche perché a casa litighiamo spesso e quindi magari questo amore lo vorrebbe vedere quando sto con lei".

Lorena Cesarini ha perso il papà quando era molto giovane. La sua morte è stato un dolore devastante e ancora oggi quel vuoto si fa sentire. E' stata la mamma a starle vicino e a darle la forza, nonostante fosse una sofferenza enorme anche per lei. La donna, originaria del Senegal, quindici anni fa si è risposata con un ristoratore romano a cui l'attrice è molto legata.

“Mia madre è una donna forte, nella vita ne ha passate tante ed è sempre col sorriso, sempre positiva”

Il dopo Sanremo

Lorena Cesarini ha ricordato la telefonata ricevuta da Amadeus per invitarla a Sanremo come coconduttrice della seconda serata: "Appena ho sentito la sua voce sono rimasta ipnotizzata". Un'esperienza straordinaria che ancora oggi la lascia senza parole e che ha cambiato la sua vita: "Con Suburra ho avuto molta notorietà, le persone in strada già mi riconoscevano - ha raccontato l'attrice - Ora la cosa è aumentata. Prima però mi fermavano e dicevano 'quella di Suburra', adesso invece mi fermano e mi chiamano per nome".