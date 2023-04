Lorenzo Amoruso rompe il silenzio su Manila Nazzaro: "Mi ha lasciato lei, si è impuntata"

Lorenzo Amoruso senza filtri su Instagram. A pochi mesi dalla rottura con Manila Nazzaro, l'ex calciatore rompe il silenzio e racconta come sono andate le cose rispondendo alle domande dei follower.

Una storia, la loro, durata 5 anni e che tra diversi momenti difficili ha superato anche il più terribile, quello della perdita di un figlio durante i primi mesi di gravidanza, ma che evidentemente era arrivata agli sgoccioli: "Eravamo affiatati, lo si notava facilmente - spiega Amoruso tra le storie Instagram - Eravamo affini sotto tantissimi punti di vista. Ci siamo lasciati, è stata lei a prendere la decisione. C'è stata una discussione futile, degenerata, dove lei si è impuntata su alcune cose e non c'è modo di spostarla da lì. Devo prenderne atto e pensare un po' a me stesso adesso". Lui ha provato a recuperare la situazione, ma evidentemente non ci sono i margini per ricominciare e andare avanti insieme, anche se su un possibile ritorno ci spera: "Non so se succederà, non posso fare cose se sono l'unico a volerle".

Si volta pagina e senza rimpianti: "Tutto quello che ho fatto l'ho fatto con il cuore - spiega ancora - Se poi non viene riconosciuto, pazienza. Certe cose non bisogna farle per avere un riscontro del partner, le fai perché senti di farle". Tra loro i rapporti sono freddi e l'unico contatto dopo l'addio c'è stato pochi giorni fa: "Non ci siamo voluti incontrare negli ultimi due mesi e mezzo. Ci siamo visti pochi giorni fa giusto per ridarmi le chiavi di casa, dove abbiamo vissuto un anno. Lei ha preso questa decisione di tornare a casa sua con i ragazzi e le ho lasciato tutto il tempo a disposizione per il trasloco e tutto. Non so il futuro cosa ci riserverà". Per ora la porta è chiusa.

A chi gli chiede se sente ancora i due figli di Manila, risponde: "Sì, qualche volta capita di sentirli ma ovviamente più passerà il tempo e più questo interesse verrà meno poiché credo che il mio posto, come logico, verrà preso da un altro". Infine a chi gli fa notare che la ama ancora molto, replica: "Non ho mai regalato un anello a nessuna donna in vita mia, né tantomeno ho mai voluto un figlio da altre donne".