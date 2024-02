Lorenzo Amoruso dimentica Manila Nazzaro con una giovane modella: ha 20 anni meno di lui

Dopo la notizia del matrimonio di Manila Nazzaro con Stefano Oradei, Lorenzo Amoruso volta definitivamente pagina in amore e presenta sui social la nuova compagna. L'ex calciatore - rimasto molto scottato dalla fine della relazione con la showgirl - ha ritrovato il sorriso con Afarin Mirzaei, modella persiana di 32 anni (20 meno di lui).

Sui social le prime foto da coppia: "Sei la mia gioia, la mia serenità, con la tua dolcezza sei come il sole, con il tuo amore scaldi il mio cuore e quando sorridi riscopro la bellezza di questo mondo - ha scritto Amoruso in un post - Ed è quando mi guardi che ne capisco il senso. Grazie Afarin". Lei contraccambia: "Mi rendi felice dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Sei un uomo dai mille valori, dolce, romantico e determinato! Queste sono solo alcune delle tante qualità che mi ha fatto innamorare di te". E aggiunge ancora: "Se so cos'è l'amore è grazie a te".

Un colpo di fulmine che sembra già essersi trasformato in qualcosa di molto più importante. E chissà se anche Lorenzo Amoruso a breve annuncerà i fiori d'arancio... Quelli sempre promessi ma mai arrivati con Manila Nazzaro.