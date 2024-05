Lorenzo Berlusconi vince il campionato di boxe: la gioia di papà Pier Silvio

Lorenzo Berlusconi è il nuovo campione di boxe nella categoria "Contatto leggero" in Liguria. Il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, 13 anni, ha ricevuto l'investitura domenica pomeriggio presso la palestra di Manesseno, in Valpolcevera, nella periferia genovese. A Paraggi, infatti, piccolo borgo tra Portofino e Santa Margherita, il ragazzo risiede insieme ai genitori e alla sorella Sofia Valentina, 9 anni.

Il SecoloXIX racconta che ad assistere ai campionati a sorpresa c'era anche l'ad Mediaset. "Gli sport da combattimento vanno tenuti in alta considerazione perché sono veicoli di valori importanti come sacrificio e umiltà. Se fatti nella maniera giusta sono tra gli sport più formativi" è stata la dichiarazione rilasciata da Pier Silvio che si è detto felice per l'impegno che Lorenzo dedica alla boxe. E, a giudicare dall'esito della gara, si direbbe anche con grandi risultati. All'evento sportivo hanno partecipato 170 atleti di kickboxing, boxe, muay thai e k1 e sono state messe in palio 30 cinture. Gli organizzatori erano Matteo Pedemonte e Marco Costaguta, campione di kick-boxing, figura molto nota in città per avere introdotto questa disciplina a Genova negli anni Novanta. "Il piccolo Berlusconi è davvero bravino, ha una buona tecnica e d’altronde la palestra dove si allena è un ottimo centro" ha raccontato Costaguta.

I figli di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono legati da oltre vent'anni. Hanno due figli Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Riservatissimi (nessuno dei due ha un profilo social) la coppia parla raramente della propria vita privata e tutto ciò che trapela - come ad esempio su vacanze o feste di compleanno - lo si scopre attraverso i magazine di gossip. Di recente Silvia Toffanin ha nominato la figlia durante il suo programma Verissimo: "Mi dice che sono pesante", si è lasciata sfuggire parlando con Enrico Papi, confidenza eccezionale proprio per la nota riservatezza della conduttrice.