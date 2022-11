Lorenzo Biagiarelli: "Io e Selvaggia? Diversi ma simili nel profondo. Su di lei troppi pregiudizi"

Lorenzo Biagiarelli ha svelato qual è il segreto del suo rapporto, quasi decennale, con l'opinionista più temuta della tv, Selvaggia Lucarelli. Lei giornalista e volto tv, lui cuoco, lei agguerritissima e senza peli sulla lingua, lui pacato e riservato. Due caratteri diversi ma, in qualche modo, perfettamente incastrati. Come fanno i due a essere, nonostante le diversità, più innamorati che mai? A rivelarlo è lo stesso Biagiarelli che, ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha deciso parlare del suo rapporto con Selvaggia Lucarelli e spiegare qual è il segreto del loro amore duraturo. Biagiarelli, infatti, ha ammesso che lui e Selvaggia sono due persone caratterialmente molto diverse ma c'è qualcosa che li ha uniti fin da subito, i valori profondi.

"Ci siamo trovati da un punto di vista profondo” - ha ammesso, il 32enne, attuale concorrente di Ballando con le Stelle, che ha anche voluto spezzare una lancia a favore della sua compagna spesso al centro di diversi attacchi feroci. "Non so come faccia Salevaggia - Io al posto suo avrei già smesso. Dopo tre puntate di Ballando mi sono arrivati insulti. Per lei è sempre così, non so davvero come faccia. Nei suoi confronti ci sono tanti pregiudizi. Lei riesce ad andare avanti perché ha un grande senso di giustizia”.

Infine, Lorenzo, che si sta facendo conoscere sempre di più dal pubblico, non è riuscito a trattenere le lacrime alla vista di Leon, il figlio di Selvaggia avuto da una precedente relazione, che gli ha mandato un video-messaggio durante il programma. Lorenzo, così, in lacrime ha sottolineato quanto sia legato al ragazzo ammettendo: "A Leon voglio un sacco di bene” e, con un'emozione palpabile sul volto, è riuscito a toccare il cuore di tutti confermandosi un nuovo volto tv molto apprezzato al pubblico.