Uomini e donne, Lorenzo e Claudia presto genitori

Hanno da poco festeggiato due anni d'amore, si sono lanciati in nuove avventure commerciali e ora sono un futuro in tre. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, in una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine hanno infatti raccontato la loro voglia di diventare mamma e papà: "Il prossimo anno ci piacerebbe coronare questo sogno e diventare genitori”, racconta ladry Cobra.

Un desiderio che ha preso maggior vigore soprattutto dopo la nascita della seconda nipotina di Claudia. L'ex tronista racconta infatti che la sua compagna gli scrive un messaggio ogni qual volta prede in braccio la piccola Greta:“Direi che ormai siamo arrivati quasi al limite”, spiega il Cobra.

Un figlio sarebbe quindi un'ulteriore conferma di solidità della coppia che dopo aver lasciato Latina per Milano, ha deciso di condividere anche un progetto commerciale legandosi così a doppio filo: amoroso e lavorativo. Il 2021 dunque potrebbe riservare sorprese per il Cobra e la sua lady.