Lorenzo Rossi e l'adolescenza senza papà Vasco: "Mai provato rabbia, volevo solo conoscerlo"

Oggi tra Vasco Rossi e suo figlio Lorenzo i rapporti sono ottimi, ma da adolescente il primogenito del rocker di Zocca ha vissuto momenti difficili: "Da piccolo, quando abitavo in provincia di Ferrara, ero in un momento traumatico - racconta a Leggo - senza amici, senza famiglia, mio padre non era ancora nella mia vita, mia madre aveva i suoi problemi".

Lorenzo è nato dalla relazione di Vasco con Maria Gabriella Sturani - a cui dedicò la canzone 'Gabri' - nel 1986, stesso anno in cui nacque Davide, il secondo figlio del cantante. Il ragazzo però venne riconosciuto dal padre solo nel 2003, quando aveva 14 anni: "Non c'è mai stata rabbia - spiega - C'era solo la volontà, a 14 anni, di volerlo conoscere, anzi c'era molta gioia". Soprattutto la prima volta che si sono incontrati: "É stato emozionante, non ricordo cosa ci siamo detti, ma è stato molto bello".

Lorenzo Rossi marito e papà felice: "Da piccolo non ho mai avuto una famiglia, non sapevo come costruirmela"

Lorenzo Rossi, 34 anni, ha affrontato anni difficili anche dopo aver incontrato suo padre: "Prima di conoscere mia moglie non avevo un lavoro, una famiglia, e mi chiedevo che senso avesse proseguire la mia vita. Finché non è accaduta la magia". Oggi è sposato e ha una figlia ed è questa per lui la vera ricchezza, difficile anche solo da immaginare fino a qualche anno fa: "Ho capito il significato della vita. Dare agli altri. Da piccolo non ho mai avuto una famiglia e non sapevo neanche come costruirmela e fino a quel momento non sapevo neanche se ce l'avrei fatta. Sono un papà, un marito che vuole dare tutto quello che non ha ricevuto da piccolo, presenza, amore e tanta continuità". Vasco Rossi nel 1991 ha avuto un altro figlio, Luca, che vive con lui insieme alla mamma Laura Schmidt, storica compagna dell'artista che nel 2012 ha sposato.

