La vita privata di Lorenzo Fontana: dalla famiglia di origine alle nozze con Emilia Caputo

Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera, nella vita privata è marito e padre. Già ministro per la famiglia e le disabilità e poi ministro per gli affari europei nel governo Conte I, il 42enne veronese è vicesegretario federale della Lega dal 26 febbraio 2016 e deputato per la Lega dal 2018. Nella sua carriera ha inoltre ricoperto la carica di vicepresidende della Camera. E' sposato con Emilia Caputo ed ha una figlia.

La vita privata di Lorenzo Fontana

Come si legge su Repubblica, Lorenzo Fontana è cresciuto in una casa popolare al Saval, lo stesso quartiere di Massimiliano Fedriga, il governatore del Friuli. I suoi genitori furono assunti in ospedale come addetti alle pulizie, poi la mamma ha fatto l'infermiera, il papà il tecnico.

Lorenzo Fontana ha sposato Emilia Caputo, napoletana conosciuta al Parlamento Europeo, con doppio rito, canonico e tridentino. Quest'ultimo è un antico rito in latino che si svolge secondo la tradizione stabilita al Concilio di Trento del 1570 e in vigore fino al Concilio Vaticano II degli anni Sessanta del Novecento. Il matrimonio è stato celebrato da don Vilmar Pavesi, sacerdote appunto pre-conciliare molto vicino ai tradizionalisti cattolici e citato spesso come "consigliere spirituale" di Fontana. La coppia ha una figlia, Angelica.

La carriera agli inizi

Fontana è laureato in Scienze Politiche a Padova e in Storia all'Università Europea di Roma. È iscritto all'albo dei giornalisti come pubblicista e ha iniziato la sua carriera nelle istituzioni come consigliere comunale a Verona. Nel 2009 ha fatto il grande salto con l'elezione al Parlamento Europeo per la Lega. Cinque anni dopo, nel 2014, Fontana è stato rieletto per un secondo mandato. Nel 2018 arriva anche l'elezione alla Camera dei deputati e la carriera del leghista fa un ulteriore scatto.