Lorenzo Fragola torna a mostrarsi dopo mesi: "La malattia, il lutto e il periodo più difficile di sempre"

Un nuovo progetto per ricominciare dopo un momento difficile. Ad annunciarlo è Lorenzo Fragola, classe 1995, che su Instagram dichiara di tornare alla musica dopo quello che definisce il periodo più complicato di sempre e, nel contempo, ringrazia un amico per il supporto avuto. "Ci siamo. Sono passati un po’ di anni dall’ultimo progetto; c’è stato il Covid e ci sono state un sacco di cose per tutti. Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita finora", si legge nell'ultimo post condiviso dal giovane artista siciliano.

"Chi mi conosce bene sa che non parlo molto della mia vita privata", esordisce Fragola, che stavolta però decide di fare una eccezione. Un modo per spiegare la sua assenza e per avvicinarsi ancora di più a quel pubblico che, nonostante la latitanza, non lo ha mai abbandonato. "Quando quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire le ferite - scrive ancora - In questo percorso ho incontrato questo amico qua, Mario. Lo conosco da quando ero un adolescente e condivide con me il percorso nella musica e gli stessi sogni/ansie/obiettivi. Avevo pensato di mettere da parte la musica definitivamente, perché sono fatto così e non mi piace prendere in giro le persone e fare cos’è giusto per "esserci". Devo sentire in modo viscerale le cose che faccio".

Le difficoltà a cui Fragola fa riferimento sono quelle relative alla malattia del padre Davide, venuto a mancare lo scorso agosto. Catanese, in forza alla Squadra Mobile della sua città, l'uomo aveva cinquantasei anni. Era legatissimo al figlio, che ha sostenuto dal primo momento nella sua ambizione di sfondare nella musica.

Divenuto noto al pubblico generalista per la partecipazione ad X Factor avvenuta nel corso dell'ottava edizione, ovvero nel 2014, Fragola ha lanciato il suo ultimo disco "Bengala" 2018, mentre l'ultimo brano "Solero" risale all'estate 2021. "Grazie a lui ho riscoperto la voglia di fare musica, la gioia inebriante nel farla e gliene sarò sempre grato - dice a proposito dell'amico di sempre - Ci siamo quindi, inizia questo nuovo progetto. Intanto beccatevi sto pezzo nuovo che esce fra pochissimo. Baci affettuosi".