Pupa e Secchione: il "caso" di Lorenzo Orsini bloccato dai Savoia

Alla Pupa e il Secchione c'è aria di complotto regale. Gli scandali a corte pensavamo che non facessero più parte della storia d'Italia, ma non è così. La famiglia Savoia torna a far parlare di sè, questa volta non per i gioielli della corona, ma per gli scheletri nell'armadio (regale). Da alcune settimane si parla con insistenza del presunto figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia, Lorenzo Orsini, che sarebbe dovuto essere uno dei concorrenti de La Pupa e il Secchione. Tra voci di corridoio e soffiate sembrerebbe che Orsini sia veramente legato ai Savoia.

Lorenzo Orsini non sarà a La Pupa e il Secchione

Ad accrescere tale dubbio è la comunicazione social, a poche ore dalla partenza del programma condotto da Barbara D'Urso, dell'impossibilità di Orsini a partecipare a La Pupa e il Secchione.

"Vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i partecipanti de La pupa e il Secchione. Per motivazioni personali non parteciperò a questa edizione", una frase semplice ma d'impatto scritta bianco su nero in una storia Instagram. Questa edizione del gioco è iniziata con il piede sbagliato: Antonella Elia, una dei giudici, con il covid, Paola Caruso con un grave allergia e quindi impossibilitata a partecipare e poi il forfait del presunto fratello di Emanuele Filiberto.

La (possibile) verità dietro alla rinuncia di Lorenzo Orsini

Ad ipotizzare un coinvolgimento della famiglia Savoia è anche Dagospia che riporta la possibilità di uno scontro legale con Mediaset che avrebbe portato all'esclusione di Orsini "dopo diffide e controlli che avrebbero mostrato altra realtà".

Sul caso, qualche giorno fa, si era espresso anche Il Corriere di Bologna che aveva riportato la notizia di un accordo legale che impedirebbe a Lorenzo di parlare pubblicamente della sua condizione familiare, ma che non gli impedirebbe, invece, di partecipare a programmi tv. Da ricordare che Orsini è un personaggio pubblico in quanto rapper e su Instagram è seguito da quasi 140 mila follower.