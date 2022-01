Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi separati in casa per colpa del covid: "È insopportabile"

Un racconto che ormai è diventato la norma, un disagio che tutti noi abbiamo provato - i più "fortunati" solo una volta - e che ci accomuna: vivere isolati in casa da positivi. La noia e l'insofferenza sembrano quasi un regalo, perché l'importante è non stare male, ma anche pensando positivo è difficile vivere reclusi in una stanza. Sono migliaia gli italiani che stanno sopportando questa condizione e tra di loro ci sono anche molti vip che hanno trasformato i propri social in un diario di sopravvivenza. Dopo i Ferragnez, Clizia Incorvaia, Walter Nudo, Gaia Gozzi ecco che alla lista si aggiungono Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

La coppia dopo Uomini e Donne è sempre più affiatata e anche la sfida del covid non li ha separati, anzi. I due stanno vivendo in stanze separate e indossando la mascherina, a parlare della tristezza vissuta in questi giorni è Claudia nelle storie Instagram: "Abbiamo pranzato sempre separati e ora mi sono rinchiusa in camera di nuovo perché portare la mascherina tutto il giorno è insopportabile". L'isolamento forzato porta a riflettere anche sul come si vivono le relazioni: "È proprio brutto non poter abbracciare il proprio fidanzato, baciarlo. Non sono una persona affettuosa, ma in questi giorni ne sto risentendo tantissimo e so che come me tante di voi si trovano in questa situazione, diciamolo è una situazione di me**a per tutti ragazzi. Speriamo che finisca presto, anche se sono due anni che ce lo ripetiamo".

Come sta Lorenzo Riccardi

L'ex tronista è il positivo della coppia e sui social si è sfogato affermando di annoiarsi moltissimo e di non farcela più, per fortuna sta bene e cerca solidarietà e svago parlando con i follower su Instagram. Pochi giorni fa a causa del superamento dei kilowatt era saltata la luce.

I due sognano di formare una famiglia e nei loro progetti futuri ci sarebbe anche il matrimonio, forse questa situazione critica potrebbe spingerli a fare l'importante passo prima del previsto.