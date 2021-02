Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia sempre più innamorati: "Grazie per quello che fai"

Secondo San Valentino insieme per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne, da quel 13 febbraio 2018, non si è più separata. Dopo una prima convivenza a Latina, terra natale di lei, da qualche tempo si sono trasferiti a Milano. Amanti nella vita e soci in affari, i due si sono lanciati in alcuni progetti lavorativi come la creazione di un brand di accessori piuttosto che l'apertura di un negozio di abbigliamento proprio a Milano.

Progetti che confermano la solidità di un rapporto nel quale entrambi credono molto.