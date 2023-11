Ballando, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: voci bollenti nel backstage

Potrebbe essere una stagione da record quella appena iniziata di Ballando con le stelle, se non per gli ascolti - che ancora non esplodono - per la prima possibile storia d'amore nata a meno di due settimane dalla partenza del programma. Milly Carlucci dimostra ancora una volta di vederci lungo nella creazione delle coppie, che spesso (e volentieri) traslocano dalla pista da ballo alle 4 mura di casa.

L'anno scorso c'era voluto un mesetto per far innamorare Ema Stokholma e Angelo Madonia - ritornati single da pochissimo - ma quest'anno qualcuno li avrebbe battuti. Stiamo parlando di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, affiatatissimi e a quanto pare inseparabili già ben prima dell'esordio su Rai1. I due non lo hanno negato durante l'ultima puntata - pungolati dalla giuria - e anche nell'intervista rilasciata ieri al settimanale Chi hanno ammesso di vedersi fuori, ma rigorosamente da colleghi: "Abbiamo un rapporto professionale - hanno detto - stiamo uscendo insieme anche fuori dallo studio a pranzo e a cena, ma più che altro per stabilire un rapporto a livello umano che ci aiuti a conoscerci meglio per togliere l'imbarazzo nel ballo. Ci troviamo bene a tutti i livelli".

Che Lorenzo e Lucrezia si trovino bene è sotto gli occhi di tutti, ma l'imbarazzo a quanto pare l'hanno superato da un bel pezzo e non soltanto nel ballo. Secondo alcuni beninformati, infatti, tra loro sarebbe esplosa la passione, per ora tenuta al riparo da telecamere e occhi indiscreti (ma non tutti). Le voci che arrivano dal backstage sono bollenti e parlano di una grande intesa, sicuramente non nel tango... O comunque non solo.