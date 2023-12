Ballando con le stelle, Lorenzo Tano e Lucrezia Tano vivono insieme

Lorenzo Tano, 27 anni, e Lucrezia Lando, 25 anni compiuti il 10 dicembre, hanno un rapporto speciale e ormai non è una novità. La ballerina e il concorrente di Ballando con le Stelle si sono innamorati tra un cha-cha e una baciata e la loro storia d'amore ormai interessa al pubblico del programma di Milly Carlucci e non solo.

Oggi, 11 dicembre, i due erano ospiti di La volta buona su Rai2 e tra una domanda di Caterina Balivo e un'indiscrezione lanciata da Rossella Erra, opinionista del dancing show di Carlucci, il 27enne ha dichiarato di vivere a casa di Lando quando si trova a Roma. Lorenzo ha anche aggiunto che avrebbe lasciato la sua stanza dopo una sola settimana dall'inizio del programma. "Si sta meglio a casa sua che in hotel", ha dichiarato con un sorriso un po' imbarazzato.

Che i due fossero una coppia ovviamente non è un segreto, ma questo particolare aggiunge un tassello nel racconto della loro relazione. I due inoltre hanno conosciuto le rispettive famiglie: lo scorso sabato sono andati a cena fuori con i genitori e il fratello di Lucrezia e ma quella non è stata la prima volta "Lucrezia era stata invitata il 5 ottobre, in occasione del compleanno di mio fratello (Leonardo Tano, 24 anni, ndr). Stiamo facendo un percorso insieme e quindi mi è sembrata una cosa naturale invitare anche lei". Chissà se questa storia continuerà anche dopo Ballando...