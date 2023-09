Loris e Diletta Leotta, un amore (e un figlio) vissuto a distanza. Lui: "Non mi trasferirò solo per lei e Aria"

Loris Karius per la prima volta ha rilasciato un'intervista dopo che è diventato padre. "Quando l’ho vista per la prima volta non ho capito più niente. È stata una giornata pazza, che non dimenticherò mai", ha dichiarato il calciatore parlando della piccola Aria nata il 16 agosto, lo stesso giorno della mamma Diletta Leotta. Loris vive in Inghilterra dove gioca per il Newcastle e al momento non è nei suoi piani trasferirsi in Italia per Diletta e la figlia.

Giocare in Serie A non gli dispiacerebbe e al riguardo ha affermato al Corriere della Sera: "È una soluzione possibile, che considero. In futuro potrà succedere. Da bambino seguivo in tv le partite di Inter, Milan e Juve. Ma non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta. Aspetto una buona opportunità di lavoro". Quindi al momento i tre si ricongiungono impegni di lavoro permettendo. "La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice", ha spiegato Loris. E parlando di lavoro, Leotta proprio questo fine settimana tornerà in diretta su Dazn dalle 17 di sabato per il derby Inter Milan.

La vita del calciatore è cambiata totalmente dopo la nascita di Aria e ammette che gli piace pensare che "c’è questo scricciolo che ha bisogno di me. Se ho una giornata stressante e lei è a casa, mi basta prenderla in braccio e tutto diventa bello. È un dono, con lei riesco a dare il giusto peso alle cose che prima mi sembravano importanti. Mi godo tutto il tempo insieme".

Alla piccola lui le parla in tedesco e sul nome particolare che hanno scelto ammette che non hanno pensato a significati particolari, "Aria piaceva a entrambi, si abbinava bene al mio cognome". Al momento non stanno pensando ad altri figli, ma ammette che gli piacerebbe averne altri, "uno o due, ma in futuro".

Il primo incontro con Diletta Leotta

Immancabili poi alcune parole d'amore per la compagna. Il loro primo incontro è stato in un locale: "Siamo capitati casualmente nello stesso locale. Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo. Non è scontato in un’epoca in cui tra Internet e social le foto rimbalzano ovunque. A noi è successo".

Diletta "è sempre positiva, sorridente. Ha un carattere solare. Si prende cura di me: quando siamo insieme sto bene". La distanza non è un così grande problema anche perché nessuno dei due è geloso: "Siamo lontani per giorni, non potrei vivere una relazione a distanza se lo fossi. Bisogna avere fiducia l’uno nell’altro. La nostra è una storia sana, non c’è niente che mi preoccupa". E alla domanda se Diletta è la donna della sua vita, Loris risponde senza alcun tentennamento: "Sì, con lei ho scelto di fare una famiglia. Il nostro piano è stare insieme per il resto delle nostre vite".