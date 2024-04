Belve, Lory Del Santo: "Le misure non mi interessano, l'importante è che si muova". La reazione di Francesca Fagnani

L'intervista che Lory Del Santo ha rilasciato a Francesca Fagnani per Belve andrà in onda oggi, martedì 23 aprile 2024, in prima serata su Rai 2, ma le clip in circolazione sui social rivelano già qualche momento del dialogo televisivo che si preannuncia surreale, toccante, ma anche molto divertente.

Oltre alla relazione con Gianni Agnelli, all'esperienza del carcere, al dolore per la morte dei suoi figli, a un certo punto la conduttrice chiede alla sua ospite un commento su quanto affermato tempo fa, ovvero che gli uomini le mandano messaggi sbagliando i congiuntivi, ma anche foto dei loro corpi che le fanno dimenticare la sintassi. "Sanno farsi perdonare così un congiuntivo sbagliato?", ha chiesto Fagnani. "Il congiuntivo non lo azzecca nessuno, ma poi ancora basiamo la relazione sulle misure? No non mi interessano le misure, zero. Non l'ho detto io..." la risposta di Del Santo. Imbarazzata la replica della conduttrice: "Guardi che non c'erano le misure... C'era la sintassi" ha affermato sorridendo. "Appunto, la sintassi. Cambiamo la lingua italiana perché è troppo complicata su certi punti... Poi per le misure non mi interessa, l'importante è che si muova..." ha affermato infine Del Santo serissima, suscitando le risate del pubblico e quelle della stessa Fagnani che con un po' di imbarazzo ha proseguito ammettendo: "È difficile sempre andare avanti".

Di seguito il video Instagram del dialogo tra Lory Del Santo e Francesca Fagnani a Belve