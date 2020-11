Lory Del Santo choc: "Così Amedeo Goria mi raccontò l'intimità con Maria Teresa Ruta"

Spuntano nuovi pettegolezzi di Amedeo Goria, che abbiamo scoperto essere stato in passato un vero e proprio tombeur des femmes. Dopo la rivelazione di Pupo (che ha dichiarato in diretta come il giornalista venisse chiamato 'Idrante', mettendolo in imbarazzo di fronte a tutti), adesso è Lory Del Santo a rivelare un nuovo retroscena. Aneddoto che sarebbe avvenuto quando, una volta, lei avrebbe rifiutato le sue avances.

Lory Del Santo su Amedeo Goria

I fatti, stanto a quanto rivelato da Lory, sarebbero questi: Amedeo c'avrebbe provato, lei l'avrebbe rifiutato e lui avrebbe cominciato a raccontarle le sue avventure sotto le lenzuola con la moglie Maria Teresa Ruta. "Lui mi ha detto: ‘Quando sta con me, è come se lei vedesse il paradiso: impazzisce, vive il nostro rapporto fisico in maniera molto forte e intensa per cui ti suggerisco di provare…Insomma Maria Teresa, almeno a suo dire, apprezzava molto le sue doti da ‘macho’…".

Ma come ha reagito Goria di fronte al due di picche? La Del Santo non "Ha incassato il colpo e ha capito che non c’erano speranze…Si è comportato con molta classe e, infatti, a distanza di anni, siamo ancora amici…".

I doppi sensi nella Casa del Gf Vip

Un nuovo retroscena spunta dunque sul conto di Amedeo, già messo in mezzo ai rumors in occasione del suo ingresso nella Casa del Gf Vip per fare una sorpresa alla figlia Guenda e all'ex moglie Maria Teresa. Il suo arrivo si è rivelato infatti un teatrino di doppi sensi quasi incredibile. Dopo aver chiarito con l'ex moglie e la figlia Goria ha incontrato la Contessa Del Blanck che nella Casa aveva svelato le avances di Goria nei suoi confronti. A creare scompiglio, anche il commento della Contessa sulle presunte doti nascoste del giornalista di cui lui stesso si sarebbe vantato. Lo stesso Amedeo, inoltre, ha ammesso che la sua storia con Ruta è finito proprio per causa sua: ha confessato di averla tradita.