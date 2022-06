Lory Del Santo, un comunicato ufficiale spiega la clamorosa gaffe social

Lory Del Santo continua ad essere al centro delle discussioni social dopo che sul suo profilo Instagram sono apparsi svariati messaggi a suo nome che la ricoprivano di complimenti. "Ti adoro tantissimo perché sei stata vera e sincera sin dal primo istante", "Lory ti adoro", "Ti ammiro tantissimo" sono solo alcuni dei commenti pubblicati sotto all'ultimo post della concorrente dell'Isola dei Famosi, tutti provenienti dalla stessa titolare dell'account certificato con tanto di spunta blu. Immediata è stata la reazione del web che ha bollato il caso come una clamorosa gaffe da parte dello staff dell'attrice e regista 63enne che avrebbe così dimostrato di avere account fake e, in tal caso, di aver dimenticato di fare logout.

La replica dello staff di Lory Del Santo

Sollevato il polverone, lo staff di Lory Del Santo è intervenuto su Instagram per fornire una spiegazione al "malinteso". Lo ha fatto con un comunicato che ha precisato come la concorrente del reality si trovi in Honduras sprovvista di uno smartphone e che i commenti comparsi altro non siano se non messaggi ricevuti privatamente e poi resi pubblici con l'intento di mettere in luce l'ammirazione riscossa nel pubblico.

"In merito alla notizia uscita sui principali mezzi di comunicazione, intendiamo precisare che la signora Lory del Santo, attualmente in Honduras non è in possesso di uno smartphone" si legge: "Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo, sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account instagram. Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei followers". Sono seguiti così gli screenshot dei messaggi e le scuse per l'equivoco che, tuttavia, considerati i commenti degli utenti, continua a tenere banco.