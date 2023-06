Lory Del Santo "è diventata irriconoscibile". Troppi ritocchini? Le foto prima e dopo

Troppi ritocchini per Lory Del Santo? È quello che si stanno domandando i follower in queste ore, dopo che la showgirl ha pubblicato uno scatto in cui mostra un viso decisamente più "tirato" del solito. La foto è stata pubblicata in strada a Los Angeles, dove Lory vive e dove ha deciso di scattarsi un selfie. Peccato che, secondo molti, la sua fisionomia sarebbe stata completamente stravolta dalla chirurgia estetica.

"Il sole splende in giro per il mondo. Bisogna andarlo a trovare. Non ti fermare", scrive Lory a corredo di uno scatto in cui mostra il suo viso. Un messaggio innocuo, che però scatena il veleno. "Ha cambiato fisionomia non sembra neanche lei", accusa qualcuno. Al centro delle critiche, in particolare, ci sono il naso molto più sottile, le guance rimpolpate, le labbra molto più voluminose del solito e anche gli occhi non sembrano gli stessi. Ma c'è chi la difende: "Ma nel 2023 una persona può essere libera di usare filtri o rifarsi dal chirurgo quanto e come vuole se vuole o deve costantemente essere contestata da voi? Boh". È infatti altrettanto possibile che Lory abbia fatto ricorso ai filtri di Instagram piuttosto che al chirurgo, magari appunto abusandone.

Sessantaquattro anni, Lory è da sempre icona di bellezza. Nata come protagonista delle commedie sexy deli anni Settanta, a oggi è ancora una prezzemolina della televisione. E, proprio durante una delle sue tante ospitate, qualche anno fa, ha raccontato il suo rapporto con la chirurgia. Nel dettaglio, l'attrice ha ammesso: un ritocco al naso e il lavoro continuo sull'hair look, ovvero una tecnica che consente di rimpolpare i capelli con un effetto extra volume (andava molto di moda negli anni Ottanta). Niente interventi al seno invece, stando a quanto dichiara: "Io il seno lo aumento mangiando, che è la cosa più naturale. Più mangi e più ti aumenta il seno. Ho ritoccato la bocca leggermente, ma diciotto anni fa". Tutto qui? Diciamo che da allora però qualcosa sul suo volto sembra essere cambiato...