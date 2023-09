Lourdes Ciccone, la figlia di Madonna, seminuda alla sfilata di Victoria's Secret: il suo look "ragnatela"

Victoria's Secret quest'anno presenterà la sua nuova collezione di lingerie in modo diverso: il 26 settembre infatti sarà lanciato in streaming su Amazon Prime Video il The Victoria's Secret World Tour. E come ogni evento mediatico che si rispetti anche per il "World Tour" è stata organizzata, ieri sera, un'anteprima con tanto di 'pink carpet'.

Al Manhattan Center, dove si svolgeva l'evento, erano presenti alcuni dei volti storici del brand come Adriana Lima e Naomi Campbell, ma è stata Lourdes Ciccone, la figlia di Madonna, a catturare l'attenzione per il look scelto per la serata. La figlia della popstar ha sorpreso tutti, nonostante non sia la prima volta che sfoggia look provocanti e provocatori, sfoggiando un minidress di Natalia Fedner realizzato con delle sottili catene che danno l'impressione di star guardando, e quindi indossando, una ragnatela. Nient'altro a coprire il suo corpo se non dei copricapezzoli e un tanga nero. A completare il look un paio di zeppe nere con un altissimo plateau.