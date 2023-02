"Sono la figlia di Madonna" ma nessuno la calcola, Lourdes Ciccone cacciata dalla sfilata

A volte, essere la figlia della regina del pop non basta a entrare di diritto a un evento mondano, ancor di più se ci si presenta con un netto ritardo. Ed è proprio quello che è successo alla figlia di Madonna, la giovane Lourdes Maria Ciccone che, dopo essere arrivata, con un bel po' di ritardo, all'ingresso della sfilata di Marc Jacobs aNew York, è stata cacciata dalla sicurezza che non le ha permesso di entrare nonostante sia lei che il suo accompagnatore continuassero a ripetere che quella ragazza era nient'altro che la figlia di Madonna.

Un brutto colpo per Lourdes che sembra esserci rimasta davvero male, al punto da finire perfino in lacrime come si può scorgere dalle immagini dei paparazzi che, appostati davanti all'edificio che ha ospitato l'evento di alta moda, hanno ripreso tutto facendo finire la notizia sui giornali di gossip di tutto il mondo. Uno dei volti più richiesti sulle passerelle, Lourdes, modella oltre che figlia della popstar più iconica di sempre, è spesso invitata agli eventi mondani, soprattutto quelli legati alla moda, mondo di cui lei stessa fa parte e che spesso segue dalle prime file. Questa volta, però, per la 26enne non c'è stato nulla da fare, il suo ritardo è stato imperdonabile e nonostante lei sia ambassador ufficiale della Maison Marc Jacobs, essere arrivata tardi è stato per lei fatale al punto da impedirle perfino l'accesso allo show dello stilista di cui rappresenta il brand.

Dopotutto, lavoro è lavoro, anche se si parla di super vip o modelle d'alta moda. Essere la figlia di Madonna non basta, così come essere ambassador di un brand. Bisogna mostrare rispetto e presentarsi in orario sul "posto di lavoro" e se si fa ritardo per un problema di outfit o per curare al meglio il proprio trucco e parrucco? Beh, si resta fuori. Ed è proprio questo quello che è accaduto a Lourdes che, affranta, ha dovuto fare un passo indietro senza poter presenziare alla sfilata e sfoggiare davanti a tutti quel suo look in total denim, parte di una sua collezione inedita, che non vedeva l'ora di mostrare in pubblico.