Luana Ravegnini, la verità su Claudio Lippi: com'è finita davvero

Legata da 23 anni a Renato Della Valle, che ha sposato nel 2008 e dal quale ha avuto la figlia Adele Maria - oggi ventenne - Luana Ravegnini, a settembre 55enne, si dice "appagata e fortunata". In un'intervista al settimanale Chi, la conduttrice di Check Up si racconta tra pubblico e privato, senza bypassare la storia d'amore con Claudio Lippi che per anni riempì le copertine.

I due sono stati insieme dal '91 al '97 e sulla rottura se ne scrissero molte. Principalmente che era stata lei a far soffrire il conduttore, ma oggi per la prima volta rivela come andarono davvero le cose: "Una leggenda metropolitana, visto che fu lui a chiudere quella storia. Sono passati 23 anni, la vita è andata avanti: per me, per lui, per tutti". Tra loro i rapporti sono "sereni", racconta ancora parlando del loro ultimo incontro: "Ci siamo incontrati, per caso, qualche tempo fa e, a ridosso dell'esordio di Check Up, mi ha mandato un messaggio di in bocca al lupo".

Finita la storia con Lippi, Luana Ravegnini incontrò l'uomo che oggi è suo marito: "Un uomo stupendo - dice - All'inizio qualcuno ha storto il naso per la differenza d'età (lui ha 26 anni in più, ndr), ma per noi non è mai stato un problema. Anche tutti i miei ex, poi, erano molto più grandi di me". Un amore grande per cui mollò la televisione: "A un certo punto ho lasciato il mio lavoro per seguire la mia famiglia a Londra - ricorda - Avrei potuto dividermi, fare forse un po' e un po' ma davanti al cuore non c'è mai scelta". Uno stop di 10 anni di cui non si è mai pentita: "Il mio concetto d'amore è circoscritto nel vedere gli altri felici. Il sorriso della mia famiglia vale più di qualsiasi riconoscimento".