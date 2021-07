Luana Ravegnini torna in tv dopo dieci anni: "È stata dura, ma non ho rimpianti"

Dopo dieci anni di lontananza dal piccolo schermo, Luana Ravegnini è pronta a tornare in tv a settembre al timone di Check-up, storico programma sulla salute e sul benessere in onda su Rai 2 il sabato mattina. Il pubblico ricorderà la presentatrice romana negli anni Novanta, quando presenziava accanto al compagno di allora Claudio Lippi in diversi programmi televisivi. Poi l’addio alla tv: con l’imprenditore Renato Della Valle incontrò l’amore vero e scelse la famiglia, decidendo di lasciare l’Italia per Londra. Ora Luana ha 52 anni, è mamma di una figlia grande (Adele Maria quest’anno andrà all’università) e ha voglia di pensare un po’ a se stessa dopo essersi dedicata interamente alla famiglia per tutto questo tempo.

"La verità? Sono molto contenta di aver mollato tutto. Ho imparato che casa è dove sta la mia famiglia, pur amando alla follia la mia città, Roma. In un attimo ho cambiato Paese, ma so di aver fatto la cosa giusta" racconta Luana in un’intervista al settimanale Oggi, precisando la totale assenza di rimpianti per una scelta dettata dalla nascita della sua bambina, oggi una donna di cui dirsi profondamente orgogliosa insieme al marito Renato Della Valle con cui forma una coppia inossidabile. "Noi siamo il bianco e il nero: ecco perché duriamo" confida Luana: "Abbiamo l’intelligenza di ascoltare l’altro e siamo capaci di mediare. Lui con Adele Maria tende a essere un po’ rigidino, dovrebbe un po’ aggiornarsi. Diciamo che ci completiamo anche in questo".

Luana Ravegnini torna in tv

Questo, però, è tempo di tornare in tv con un programma che storico: "In un momento in cui si parla tanto di salute trovo importante catalizzare l’attenzione su una trasmissione medico-scientifica che aiuti il pubblico a orientarsi attraverso la presenza di grandi luminari del settore" afferma parlando di Ceck Up, una trasmissione che considera molto nelle sue corde per la sua predisposizione verso temi inerenti alla salute. I dieci anni la tv è molto cambiata: "Effettivamente ciò che vedo ora in tv è molto diverso da quello che ricordavo: trovo che ci sia una gran voglia di ostentare” commenta la conduttrice: "Lo vedo anche sui social: tutti a mostrare la propria intimità, spudoratamente. Io sono una persona normale, non amo far la voce grossa, mettermi in mostra".