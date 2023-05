Luca Argentero affitta un locale per la festa della figlia: "Abbiamo creato una fiaba per lei". Le foto

Che cosa non si fa per i propri figli. Lo sanno bene Luca Argentero e Cristina Marino, che ieri hanno affittato un locale per il compleanno della piccola Nina Speranza, primogenita nata ormai tre anni fa. Tra un impegno di lavoro e l'altro (oggi l'attore era al salone del libro di Torino, a presentare il suo "Disdici tutti i miei impegni"), la coppia ha realizzato una vera e propria fiaba per la bimba negli spazi di "Penelope a casa", noto ristorante milanese. Presente ovviamente, oltre agli amici della piccola e i parenti, anche il fratellino Noè Roberto, nato a febbraio.

Ad aspettare la bimba all'ingresso della sala riservata, c'erano due donne vestite da fate. Una cornice davvero suggestiva. Sul pavimento è stato disteso un pratino sintetico, tutt'intorno cesti di margherite e pasticcini dai colori pastello, rosa e azzurri. Tra le decorazioni, innumerevoli farfalle. Al termine della festa, la torta a tre piani e la consueta foto di rito con mamma e papà.

Una giornata indimenticabile per la piccola Nina, adorata primogenita della coppia. Sposi dal 2021, Luca e Cristina sono legati in realtà dal 2016. Nozze arrivate in gran segreto a Città della Pieve, in provincia di Perugia, cittadina in cui la coppia vive una vita di riservatezza, fatta di amore per la famiglia e natura.