Luca Argentero e Cristina Marino, il bollente botta e risposta su Instagram

Atmosfera rovente sul profilo Instagram di Luca Argentero. L'attore è tornato sul set di Doc e non poteva non condividere questo attesissimo momento con i suoi follower. "Si riparte" scrive nell'ultimo post, pubblicando una foto con il camice del Policlinico Ambrosiano - dove il medico più amato d'Italia è tornato a vestire i panni del primario - pronto per iniziare le riprese della terza stagione della fortunata serie di Rai 1.

Tra i commenti non passa inosservato quello della moglie di Luca Argentero, Cristina Marino - da poco diventata mamma bis - che lancia una provocante battuta: "Fa anche visite a domicilio?". Già questo era bastato a scatenare l'ironia dei follower, ma la replica dell'attore ha finito di incendiare l'aria: "Dove le fa male signorina?". Ecco allora che arrivano richieste d'aiuto da ogni parte d'Italia: "A me ovunque", "ci fai sapere anche a noi? Così ci prenotiamo, credo che siamo in migliaia", "c'è mezza Italia che vorrebbe farsi visitare da te Doc".

Insomma, via libera all'ironia (e ai bollenti spiriti). E poi c'è anche chi lo mette in guardia, ricordandogli che sua suocera, qualche settimana fa, non aveva reagito benissimo dopo aver letto il suo libro, in cui ci sono capitoli che parlano abbastanza sfacciatamente della sua vita intima e privata prima di incontrare sua moglie: "Tua suocera direbbe 'sporcaccione'".