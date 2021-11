Luca Argentero e Cristina Marino, le rare foto al parco con la figlia: c'è una discussione (e poi la pace)

Un pomeriggio al parco in famiglia. Luca Argentero e Cristina Marino hanno portato la figlia di 16 mesi, Nina Speranza, ai giardini Montanelli. Tra una foto e un abbraccio alla piccola non sono mancati i momenti di tenerezza tra i due sposini (il matrimonio è stato il 3 giugno scorso, ndr), come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Oggi.

I due sono hanno lavorato molto in questo periodo, Luca sta ancora girando la seconda stagione di Doc - Nelle tue mani e la serie le Fate ignoranti di Ozpetek, Cristina invece ha finito le riprese di Uomini da Marciapiede con Paolo Rufini e Makari con Claudio Gioè.

Come in ogni coppia i piccoli screzi sono all'ordine del giorno e gli obiettivi dei paparazzi hanno fotografato i due durante un piccolo litigio che è stato subito domato con un abbraccio amorevole.