Luca Argentero e Cristina Marino in festa per la figlia: le foto sono meravigliose

La felicità nel vederla crescere, muovere i primi passi, approcciare con il mondo è tutta nelle poche e semplici parole che Luca Argentero e Cristina Marino hanno dedicato alla figlia Nina Speranza nel giorno del suo secondo compleanno. Il resto lo fanno le foto pubblicate sui profili social, dove la bambina è protagonista assoluta di momenti di quotidianità catturati da mamma e papà, attenti a non mostrare mai il volto ma comunque aperti a condividerne la bellezza con i follower.

E allora: "0-1-2", scrive l'attore torinese a corredo delle tre immagini che descrivono questi pochi anni della sua piccola, raffigurata prima nel bianco e nero di una manina appena venuta al mondo e circondata da quella dei genitori, poi alle prese con un palloncino e, ancora, aggirarsi curiosa in una fattoria. Romantica mamma Cristina che coglie l'occasione per dedicare il suo amore anche al marito: "Ho baciato te ed è nata lei" si legge nella didascalia della raccolta di foto che per prima mostra il bellissimo primo piano delle labbra di Luca Argentero e del colore azzurro degli occhioni della bimba: "Che regalo incredibile che sei Nina. Auguri ciotti del mio cuore".

Luca Argentero pronto all'addio alle scene?

Luca Argentero è indubbiamente uno degli attori più amati del piccolo schermo, anche grazie ai suoi ruoli in fiction e serie di successo, da Doc - Nelle Tue Mani a Le Fate Ignoranti. Nei giorni scorsi ha fatto molto clamore una sua dichiarazione sulle intenzioni di ritirarsi dal mondo dello spettacolo: "Credo di aver già fatto tutto in questi venti anni" ha confidato in un'intervista a Pierluigi Diaco. Se lascerebbe le scene? Sì, "ma non lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato, mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più" ha detto riferendosi agli esordi, partiti dalla casa del GF nel 2003 e proseguiti con esperienze lavorative sempre di grande successo.